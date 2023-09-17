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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب المؤتمر يدعو الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات
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كشف الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب دعا الرئيس السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي لم يعلن حتى الآن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.


وأكد أن تأييد حزب المؤتمر لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة يأتي من أجل استكمال المرحلة التي بدأت والإنجازات التي انطلقت منذ 2014.


وأشار الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تكن مطروحة في الحوار الوطني، موضحا أن هناك توصية بضرورة إجرائها تحت إشراف قضائي كامل.


وناشد بعدم إغلاق الحوار الوطني حتى وإن خصص له اجتماع دوري نصف سنوي لطرح قضية عامة بحضور كل القوى السياسية والاستماع لمختلف الرؤى والأطروحات.

https://www.youtube.com/watch?v=5hwyQQavjyw
 

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