مارسيليا يتضامن مع ضحايا ليبيا والمغرب بقميص خاص

تضامن فريق مارسيليا الفرنسي مع ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب، بارتداء قميص خاص يحمل علمي البلدين المنكوبين، خلال مواجهة فريق تولوز في ملعب "فيلودروم"، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وأفاد نادي مارسيليا في بيان على موقعه الرسمي، بأنه "يعبّر عن تضامنه مع ضحايا الزلزال والفيضانات في المغرب وليبيا، حيث سيرتدي لاعبو الفريق قميصًا بعنوان 'مارسيليا متضامنة'".

وأضاف البيان أن "هذه القمصان ستُباع في مزاد علني، وسيتم توجيه ريع هذه المبيعات إلى إحدى منظمات الأعمال الخيرية في البلدين".

تأتي هذه المبادرة تضامنًا مع الضحايا والأضرار الكبيرة التي خلّفها الإعصار والفيضانات في المغرب وليبيا، فوفقًا للإحصاءات الأولية، تم تدمير ما يقرب من 6142 مبنى في مدينة درنة بليبيا نتيجة الإعصار المدمر، أما في المغرب، فقد بلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضربه مؤخرًا أكثر من 2946 قتيلًا و5674 جريحًا.