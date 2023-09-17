مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا بالكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال ، علي الفيل ، محمود رزق ، محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، علي زعزع ، ناصر ماهر ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على دكة البدلاء:

احمد يحيى ، خالد رضا ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، ايمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، احمد عاطف ، محمد محمود

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني بعد قليل على ملعب عزام، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.