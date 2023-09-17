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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني

فيوتشر
فيوتشر
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أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا بالكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: عمر كمال ، علي الفيل ، محمود رزق ، محمد ربيعة
الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، علي زعزع ، ناصر ماهر ، عبد الكبير الوادي
الهجوم: مروان محسن

ويجلس على دكة البدلاء:
احمد يحيى ، خالد رضا ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، ايمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، احمد عاطف ، محمد محمود

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني بعد قليل على ملعب عزام، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

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ريكاردو فورموسينيو فيوتشر الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى
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