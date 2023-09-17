جامعة القناة تستقبل الطلاب الفائزين بميداليات أسبوع شباب الجامعة الـ13

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، التهنئة للطلاب الفائزين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الذي أقيم بجامعة حلوان الأسبوع الماضي بمشاركة 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا.

وأكد “مندور” أن "أسبوع شباب الجامعات" يُعد أهم اللقاءات التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يجمع أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الأنشطة التي تهتم باكتشاف المواهب والإبداعات الطلابية بهدف دعمها، وتنميتها.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة القناة شاركت في فاعليات الأسبوع بوفد ضم 120 طالبا وطالبة ومشرفين، لافتًا إلى أن الطلاب حققوا مراكز متقدمة خلال الفعاليات حيث حقق 23 طالب وطالبة مراكز متقدمه في الأنشطة الرياضية، الثقافية، الفنية، الإجتماعية، العلمية والجوالة.

وقد أستقبل الدكتور محمد عبد النعيم الطلاب الحاصلين على ميداليات أسبوع شباب الجامعات، مثمنًا أنجازهم الكبير، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية الهامة في إطار حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

حضر مراسم استقبال الطلاب الأستاذ عبد الله عامر مدير الإدارة العام لرعاية الشباب ومديري الإدارات والطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد طلاب جامعة القناة.

يُذكر أن الطلاب الفائزين هم الطالب بهاء شريف خليل كلية التربية الرياضية أول رمي الرمح، الطالب شعبان جمال عبد الجواد كلية التربية ثاني انشاد ديني، الطالبة دينا طنطاوي والطالبة رحمه فؤاد كلية التجارة ثاني زوجي تنس طاوله طالبات، الطالب محمد خالد لطفي كلية التجارة ثاني أفضل جهاز ميكاترونكس، الطالبة إيمان طارق مصطفي كلية الزراعة المركز الثاني فنون تشكيلية ، الطالب خالد على كلية الحاسبات والمعلومات والطالبة دينا طنطاوي ثالث زوجي تنس طاولة والطالب محمد فتحي محمد كلية الزراعة ثالث مكرر شطرنج طلبة.

كما فاز طلاب جوالة جامعة القناة بالمركز الأول قائد مثالي الطالب عمر مصطفى سعد محمد كلية التربية، كما فاز طلاب الجوالة في جميع المجالات وهم الطالبة جنه محمد عبدالفتاح عبدالله بكليه زراعه، الطالبة فاتن غندور يوسف محمد بكليه زراعه، الطالبة هبه علاء حسنين السيد بكليه آداب، الطالبة رحاب سمير عبدالمنعم خضير بكليه علوم، الطالبة ریم علاء حسنين السيد عبدالدايم بكليه التربية،الطالبة شهد سامح علوى شحاتة بكلية زراعة، الطالب أحمد أسامه إبراهیم بكلية هندسة، الطالب محمد حسن عطیة حسن بكليه الآداب والعلوم الإنسانية، الطالب محمد عماد فتحي حسين بكليه طب بيطري، الطالب محمد حامد محمد الشبراوي بكلية طب بيطرى، الطالب ياسر محمد عطا محمد كلية طب بيطري، الطالب أحمد إبراهيم عبدالعظیم إبراهیم كليه الآداب والعلوم الإنسانية، الطالب سيد أحمد السيد أحمد السيد بكليه العلوم .