رئيس جامعة العريش يشهد افتتاح البطولة الرياضية للجيش الثاني الميداني ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر

شارك وفد جامعة العريش برئاسة الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، باحتفالات قيادة الجيش الثاني الميداني بالذكري الخمسون لنصر أكتوبر المجيد، ويأتي ذلك فى اطار التعاون المستمر بين قيادة الجيش الثانى الميدانى وجامعة العريش.



شهد افتتاح الفعاليات اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع، قائد الجيش الثانى الميداني، ولفيف من رؤساء الجامعات المشاركة، وقيادات الجيش الثانى.

حيث بدأت افتتاح فاعليات النشاط الرياضى الذى تنفذه قيادة الجيش الثانى الميداني فى الفترة من ١٦ سبتمبر وحتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة ١٠ جامعات مصرية، وهم جامعة العريش، حورس، دمياط، المنصورة، قناه السويس، الزقازيق، الدلتا، بورسعيد، وسيناء، والاسماعيلية الاهلية إلى جانب فريق من قيادة الجيش الثاني الميداني، وذلك فى ألعاب (كرة القدم – كرة الطائرة – البادل تنس – إسكواش) والتى تُقام فاعلياتها بالمركز الرياضى بقيادة الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية.

حيث تُشارك الجامعة بعدد من الفرق الرياضية فى مسابقات البطولة المختلفة كما تمت المشاركة فى افتتاح البطولة وطابور العرض بمشاركة الجامعات المشاركة.

وبهذه المناسبة يتقدم الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بالأصالة عن نفسه وعن جميع منسوبى الجامعة بأصدق التهاني. القلبية إلي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

كما يتقدم بالتهنئة للسيد اللواء محمد عبد الرحمن ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، وللسيد اللواء وليد حماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث تتشرف الجامعة دائما بالتعاون المثمر والبناء مع قواتها المسلحة لترسيخ القيم الوطنية النبيلة بين جموع شباب الجامعه.