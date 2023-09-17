"حياة كريمة": نوفر كل الوسائل التعليمية الحديثة لتطوير وتأهيل الطلاب

قالت الدكتورة لميس مكي، نائب رئيس القطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن الصعيد كان يعاني عدم وجود الطرق الممهدة فضلا عن توافر الخدمات التعليمية، وكان ذلك سببا رئيسا في تسرب الأبناء من المدارس، مشيرة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» بذلك مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال بناء المدارس ورفع كفاءتها مع زيادة عدد الفصول إلى جانب من هذه المدارس بخدمات الإنترنت فائقة السرعة.

وأضافت «مكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المبادرات التي تقوم بها مؤسسة «حياة كريمة» من أجل توعية المواطنين بأهمية التعليم، مثل مبادرة «التوكاتسو» لإدخال نموذج التعليم الياباني وتستهدف المعلم والطالب، فضلا عن مبادرة «التعليم حياة».

وتابعت، أنه جرى إمداد المدارس بمعامل الحاسب الآلي فضلا عن تدريب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة على توفير كل الوسائل التعليمية الحديثة بالمعامل وتشغيل كل خطوط الإنترنت بها، مشيرة إلى أن «حياة كريمة» تسعى لتطوير الطلاب والعملية التعليمية.