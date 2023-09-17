371 مليون دولار استثمارات "عجيبة" خلال عام واحد

استعرض المهندس ثروت الجندى رئيس شركة عجيبة أهم مؤشرات الأداء بالشركة حيث بلغت إجمالى استثمارات الشركة خلال العام المالى أكثر من 371 مليون دولار وأنها نجحت فى تحقيق متوسط انتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يومياً من خلال حفر 33 بئرًأ تنموياً و 3 آبار استكشافية .

وأشار خلال أعمال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023. إلى نجاح الشركة فى تحقيق رقماً قياسياً جديداً فى انتاج الغاز حيث بلغ متوسط الانتاج 51 مليون قدم مكعب يومياً.

وأعلن رئيس الشركة خلال الجمعية عن نجاحها خلال الشهر الحالى فى وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الانتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يومياً من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلومتر.

ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة وأنه جارى اضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.

