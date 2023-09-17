اليوم.. بيراميدز يبدأ مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة أمام الجيش الرواندي

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي في الرابعة من مساء اليوم الأحد، على استاد بيلي بالعاصمة كيجالي في ذهاب دور الــ 32 من دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها الفريق السماوى للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى بيراميدز بقيادة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب المنافس لتسهيل مهمته في مباراة الإياب في القاهرة والتأهل للدور المقبل.

ويغيب عن بيراميدز في مباراة اليوم النجم رمضان صبحي الذي تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال التدريبات بالإضافة للوافد الجديد محمد رضا بوبو الذي أجرى جراحية في البطن خلال الساعات الماضية.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري الأبطال

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.