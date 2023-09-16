افتتاح معرض " أهلا مدارس" بمدينة دمنهور

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف معرض " أهلا مدارس" للعام الدراسي (2023-2024) بمدينة دمنهور.

وقال محمد الشريف، انه بمناسبة عودة المدارس وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة تنظيم معارض اهلا مدارس بمدن دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت .

وأشار الي ان معرض دمنهور يشمل الادوات المكتبية والزى المدرسي والاحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية والملابس ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى نهاية الاسبوع الاول من العام الدراسي.

وأكد الشريف، ان المعارض أداة قوية لتحقيق أهداف مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد في خدمة التاجر والمواطن على حد سواء. حيث تقوم الغرفة بتجهيز المعارض وتوفير متطلبات العارضين من تجهيز أماكن للعرض تجهيزا كاملا بدون اى مقابل مادى نظير تقديم نسبة خصم لا تتعدى 20% لأبناء المحافظة.

وأضاف أن المعارض تتيح للتجار فرصة عرض منتجاتهم بأسعار تنافسية لجذب المزيد من العملاء مما يساهم في توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين والمساهمة في مكافحة التضخم ودعم الصناعة المصرية وتعزيز الاقتصاد المحلى.