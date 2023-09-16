بلاغ يتهم عاملا بنفخ طفل بكمبروسر هواء في الدقهلية

حرر ولي أمر تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي مقيم قرية منشأة النصر ، محضرا بمركز شرطة شربين محافظة الدقهلية اتهم فية عامل قاصر بمحل كاوتشوك بوضع خرطوم كمبروسر بفتحة الشرج لنجله مما تسبب في اصابته بثقب في الأمعاء ونزيف بفتحة الشرج واسترواح هوائي فى البطن ونقله لتلقي العلاج بمستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بقسم شرطة دمياط الجديدة للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بوصول طفل مستشفى الأزهر بدمياط مصاب بنزيف بفتحة الشرج واسترواح هوائي بالبطن وصقب بالأمعاء.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث بالفحص تبين اصابة الطفل"على .ا.ع.ا"،9سنوات بالصف الثالث الإبتدائي ويعمل بورشة كوتشوك كائنة بالقرية .

وبسؤال والد الطفل ،37 عاما، سائق قرر انه حال تواجد نجله اليوم بالورشة محل عمله قام "عطية.م.ع"،14 عاما، عامل بذات الورشة ومقيم قرية الوكالة التابعة للمركز بوضع خرطوم كبروسر الهواء بفتحة شرج نجله، وتشغيله بقصد المزاح مما ادى الى حدوث إصابته واتهمه بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط العامل وبمواجهتة اقر واعترف بارتكابه الواقعة بقصد المزاح.

حرر عن ذلك المحضر 14279 لسنة 2023 جنح مركز شربين والعرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.