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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قريبا من واتساب.. مكالمة جماعية مع 31 شخصا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في اختبار جديد بدأ تطبيق واتساب ميزة تتيح للمستخدمين بدء المكالمات الجماعية مع 31 مشاركا، إلى جانب تحسينات طفيفة على علامة التبويب للمكالمات.

ووفقا لموقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، فإن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية إصدار 2.23.19.16.

وسوف تعتبر هذه الخطوة تحسنا كبيرا عن الحد السابق الذي كان يبلغ 7 أشخاص فقط.

وأضاف الموقع المتخصص بتغييرات واتساب أن زر الإجراء العائم حصل على تحديث يضيف أيقونة علامة الجمع، ويقدم التحديث القدرة على بدء المكالمة الجماعية، ما يجعل هذه العملية أسرع من ذي قبل حيث إنه من الممكن الاتصال فورا بمجموعة أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط.

وتتوفر ميزة المكالمات الجماعية مع 31 مشاركا، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، وتطرح المنصة خلال الأسابيع المقبلة هذا التحديث للمزيد عبر متجر "جوجل بلاي".

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تطبيق واتساب النسخة التجريبية المكالمات الجماعية مستخدمين إصدار المشاركين مكالمة جماعية مع 31 شخصا جوجل بلاي
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