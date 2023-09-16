ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة عشرات الفلسطينيين باختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم السبت في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من أبواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.

 

وأوضحت الوكالة أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في أكثر من حي، فيما أغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول إليها والخروج منها.

 

وتتعرض "بيتا" منذ أيام لاقتحامات متكررة، وأغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل إلى خارجها.

 

ads
إصابة عشرات الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي
ads