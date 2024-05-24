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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يونيسف: إمدادات الوقود منخفضة للغاية بقطاع غزة

منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
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أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إن إمدادات الوقود لا تزال منخفضة جدًا، حيث إن قطاع غزة يحتاج إلى ممرات آمنة لوصول العاملين في المجال الإنساني، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل.

في نفس السياق، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدا على قطاع غزة، والغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع، آخرها كانت باتجاه مدينة رفح ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف باتجاه الأحياء الشرقية من هذه المدينة، بالإضافة إلى مخيم البرازيل والشابورة ومخيم يبنى والتي تقع في وسط في مدينة رفح.

 

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