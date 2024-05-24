غدا .. مكتبة المستقبل تقدم مفاتيح النجاح في الحياة

تنظم مكتبة المستقبل في الخامسة من مساء غد السبت ندوة بعنوان "طاقة نور" تشارك فيها رباب الششتاوى خبير التنمية البشرية.

قال د.نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن النجاح كلمة شاملة ليس لها مفهوم معين أو شكل محدد، ولكنه هدف يسعي إليه كثيرون، ويمكن التعرف على اسرار النجاح من خلال الندوة التى تنظمها المكتبة ، لاتاحة فرصة لكل شاب وشابة لاكتشاف وتطوير أنفسهم .

تدور محاور الندوة حول الطاقة الإيجابية في الكون،وماهية طاقة النور ،وعلاقة طاقة النور بالطاقات الأخرى

كما تلقى الندوة الضوء على المفاتيح التى يمكن للانسان من خلالها الحصول على النجاح معتمداً على خبراته وتجاربه الحياتية .