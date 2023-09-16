في العيد القومي للشرقية.. الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية

اعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليونا و500 ألف جنيه بمركز ههيا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية) جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه في قطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه العدوة طاقة المحطة (10 آلاف م3/يوم) بتكلفة 60 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة علي بن أبي طالب /ب (8 فصول) بتكلفة 4 ملايين جنيه.

ومدرسة رفاعة الطهطاوى /ع بنات (8 فصول) بتكلفة 3 ملايين جنيه.

ومدرسة حمدي حسين السيد /س (11 فصلا) 7 ملايين جنيه.

ومدرسة خليل ابراهيم ارناؤط /ث (9 فصول) بتكلفة 6 ملايين جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال مدرسة السلامون/ س (17 فصلا) بتكلفة 5 ملايين جنيه.

ومدرسة شرشيمة/ ب الجديدة (11 فصلا) بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وإحلال ملعب مركز شباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء مركز شباب صبيح بتكلفه 2 مليون و800 ألف جنيه.