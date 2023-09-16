دفاع النواب: مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تأكيد علي لُحمة الشعب وشرطته

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بإطلاق وزارة الداخلية لمبادرة " كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 % عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكداً ، بأن هدفها رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وتأكيد علي أداء الداخليه لرسالتها بالوقوف مع المواطن المصري بجانب رسالتها الساميه في حفظ الأمن في ربوع البلاد.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، اليوم أن عطاء الداخليه ينبع من ثوابتها وقيمها الراسخة ، وإيماناً من الوزارة بضرورة الاهتمام بالأسر المصرية والطلاب، وحرصها على استمرار رسم البسمة على وجوهم، من خلال مشاركتهم في العديد من الفعاليات وتوفير حياة كريمة لهم، وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة لديهم.

ولفت اللواء المصري أن دعم الأسر المصرية مستمر وخصوصاً مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب من مستلزمات وأدوات مدرسية وملابس وغيرها من المنتجات التي يحتاجها الطلبة في كافة أنحاء الجمهورية.

وثمن اللواء ابراهيم المصري من روح التلاحم بين الشعب المصري وشرطته الباسله التي لاتألوا جهداً في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه ، وتاكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التكاتف بين أبناء مصر للوصول بسفينة الوطن الي بر الأمان .

وتقدم وكيل دفاع النواب بالشكر والتقدير الي كل قيادات وزارة الداخلية ، في كافة القطاعات ، علي جهدهم الملموس سواء في ضبط الأمن في الشارع ، أو المبادرات التي تهدف تخفيف الأعباء علي المواطن المصري .

وكانت وزارة الداخلية قد نظمت فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، ، والتي تستمر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%.