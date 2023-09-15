الدوري الفرنسي.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يواجه به نيس، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، نظيره نيس، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود كيليان مبابي، هجوم الفريق الباريسي رفقة عثمان ديمبلي وجونسالو راموس.

ويتواجد شقيق كيليان مبابي، إيثان على مقاعد بدلاء البي إس جي، بجانب المهاجم الفرنسي راندال كولو موانئ.

يحتل باريس سان جيرمان، وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط خلف موناكو المتصدر بـ10 نقاط، فيما يأتي نيس ثامنًا وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - دانيلو بيريرا - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: زائير إيمري - كارلوس سولير - فيتور فيريرا

وفي الهجوم: ديمبلي - جونسالو راموس - كيليان مبابي.