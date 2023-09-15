«رجال يد الأهلي» يفوز على الشمس في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 30-19.

وأثنى الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز على الأداء المميز من جانب اللاعبين على الصعيد البدني والالتزام الخططي الذي أسهم في تحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة يستمر الفريق في تحقيق الانتصارات بالبطولة؛ بعد أن كان قد حقق الفوز في الجولات الثلاث السابقة على حساب فرق الزهور والمعادي والعبور.