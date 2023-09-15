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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري: السيسي حافظ على الدولة من الانزلاق للنفق المظلم.. فيديو

السيسي
السيسي
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طالب الإعلامي مصطفى بضرورة تحويل من يتلاعب بالأسعار إلى المحاكمة العسكرية ، مؤكدا أن مشروعات التنمية التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة حقيقة للمواطن وأن رسالته الإعلامية هي الدفاع عن مؤسسات الدولة وسوف يؤديها، كما أنه لن يتوانى مع أي شخص يريد هدم الدولة، معقبًا: «أنا لا أقول كلام من فراغ بل مبني على تحليل ورؤية، وقراءة الأخبار التي تدس السم في العسل».

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة تدفع ثمن ما فعلته جماعة الإخوان في جميع المؤسسات عقب 2011، مضيفًا: «أنا كنت من ضمن المنبوذين من قبل الجماعة الإخوانية بسبب دفاعي عن المواطن والوطن ورجال القوات المسلحة والشرطة».

وتابع: البطولة على حساب الوطن خيانة، والجميع يرى المؤامرة التي تعيشها الدول العربية، ولكن مصر لديها رجلا وقف أمام كافة التكتلات التي كانت تدافع عن الإخوان أثناء توليهم الحكم، هذا الرجل انحاز لرغبة الشعب وحفاظ على مؤسسات الدولة من الضياع.

وأوضح بكري، أن الجيش لم يخذل الثوار في 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي بالاستجابة لمطالب الثورة، كان بمثابة رفض لانزلاق الوطن لنفق مظلم.

وأكمل: «السيسي بكرا هيمشي، كلنا هنمشي وهيبقى الوطن، الدولة كانت بتسير بخطى ثابتة ولولا جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتغير الوضع كثيرًا».

 

 

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