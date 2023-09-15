السوبر الأفريقي.. مران بدني خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف ظهر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقام اندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

وتتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء، في طريقها إلى ملعب الملك فهد الدولي".

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح