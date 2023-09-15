ضبط مصنع يحتوي على منظفات مجهولة المصدر بمدينة نصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مصنع يحتوى على منظفات مجهولة المصدر بمدينة نصر.

وتعود الواقعة عندما ضبطت أجهزة الأمن صاحب مصنع منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميه كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (3,150 ألاف لتر صابون سائل - 500 لتر منظف - 625 كيلو جرام ملح طعام - 25 كيلو جرام صودا كاوية - 7 كيلو جرام "ألوان صناعية - روائح" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.