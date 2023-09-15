السوبر الأفريقي.. كهربا والشحات يقودان هجوم الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الطائف بكأس السوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسـة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا، بيرسي تاو.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح