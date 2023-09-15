الهند وبنجلاديش تبحثان سبل تعزيز التعاون لمكافحة أنشطة المتمردين والجرائم عبر الحدود

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 09:38 ص

أعلنت قيادة قوة أمن الحدود الهندية، أنها بحثت مع مسئولي قيادة وإدارة حرس الحدود في بنجلاديش سبل تعزيز التعاون لمكافحة أنشطة المتمردين والجرائم التي يتم ارتكابها عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك في معرض بيان أصدرته قيادة أمن الحدود الهندية اليوم الجمعة بشأن المؤتمر التنسيقي الذي عقده الجانبان خلال الفترة ما بين 11 - 14 سبتمبر الجاري بمدينة تشاتوجرام في بنجلاديش لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تمهيد الطريق لزيادة التفاهم والتعاون بين قوات حرس الحدود على الجانبين.

وأوضحت القيادة أنه تم التركيز خلال المؤتمر على بحث مواجهة أنشطة المتمردين والجرائم التي ترتكب عبر الحدود ومن بينها جرائم تهريب المخدرات وانتهاكات الحدود وإزالة عوائق مشروعات تطوير البنية الأساسية بالمناطق الحدودية.

وجاء في البيان "أنه تم أيضا بحث إجراءات بناء الثقة بين سكان المناطق الحدودية على الجانبين وتعزيز التعاون والتفاهم بين قوات حرس الحدود، حيث أكد الجانبان ضرورة إيجاد بيئة تساعد على تحقيق السلام ودعم أواصر الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون الثنائي".

وأشار البيان إلى أن مسئولي وفدي الجانبين طرحا حلولا قابلة للتطبيق للقضايا الثنائية التي تواجهها قوات الجانبين من أجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الهدوء بالمناطق الحدودية المشتركة.