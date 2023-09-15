ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. التركيز شعار لاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة اتحاد العاصمة

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، منذ قليل، على ملعب الملك فهد الدولي في الطائف استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

السوبر الافريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري السويسري مارسيل كولر
ads