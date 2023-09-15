رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: «مصر تخوض معركة وعي»

أكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية خلال كلمته التي ألقاها على الحضور ضمن فعاليات مؤتمر المجلس والذى عقد بمحافظة الإسماعيلية، أن مصر قد تعرضت منذ أحداث يناير 2011، لمعارك عديدة كان أهمها معركة تزيف الحقائق والانجازات وخاصة بعد تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة فهي معركة الحياة والوجود في ظل ماتعيشه وسط وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على نشر الافكار المتطرفة.

وأشار إلى إنه في كل خطاب للرئيس يؤكد أن معركة الوعي هي معركة الوطن وعلى الرغم من الإنجازات على صعيد الأمن الداخلي أو على صعيد إعداد جيش قوي.

وشدد مطر على حتمية الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس بضروره الاهتمام برفع الوعي العام لأنه يمثل الركيزة الأساسية التي يبنى عليها النظام السياسي والاجتماعي لذلك المعركة الحالية معركة فكرية من الطراز الأول يجب أن ننتصر فيها على العدو وتكون اسلحتنا أقوى من أسلحة العدو الذي يحارب هويتنا ويزرع بذور الفتنة والانقسام ويطعن في الخلف وينشر الإرهاب فكل فكره فاسدة تضر بالأجيال القادمة كما أن إصابة الإنسان في وعيه من أخطر الإصابات.

وأوضح أن مصر في مرحلة فارقة من تاريخها الحديث ونعلم أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج وبفضل القيادة السياسية وأبناء القوات المسلحة والقبائل العربيه تم القضاء على الإرهاب وهذا لم يكن حرب الإرهاب شغل الدولة فقط لكن كان هناك الجيش وأبناء سيناء يحاربون في سيناء وفي نفس التوقيت كان هناك رجال يعملون في بث الروح الوطنية وهذا يعني أن الدولة كان نبنى وتحارب.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الخميس انطلاق فعاليات مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي والذى نظمت أمانة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذى يقام ضمن مبادرة وطن واحد.

وشهد فعاليات المؤتمر كل من الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ومحمود موندين منسق المجلس في محافظة الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية وعدد من النواب أعضاء البرلمان.