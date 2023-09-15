كيرلس.. الموهوب الذي يبدع في صناعة المجسمات بأعواد الكبريت

يملك كيرلس إسحق فهمي البالغ من العمر 20 عامًا موهبة صناعة المجسمات بأشكال مميزة جعلت من حوله يتنبأون له بمستقبل باهر.

وقال، إن أول أعماله كانت عبارة عن نموذج مجسم لبرج إيفل من أعواد كبريت خشب فقط ولكن لم يقتصر على ذلك فقط بل كرر الفكرة للإبداع بتنفيذ مجسمات بحجم أكبر.

وأضاف: «بعد ما خلصت نموذج مجسم لبرج إيفل وفكرت أطور الموضوع إلى مجسمات بأحجام كبيرة وطبعًا ده كان محتاج وقت ومجهود، ولكن اشتغلت على العديد من الأفكار بعد دعم المشاهدين ليا فى أول مجسم عبر صفحات التواصل الاجتماعي».

وتابع كيرلس قائلاً: «شغفي للمجسمات بدأ بدخولي للكلية وأنا حاليًا بدرس بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة الفرقة الثانية جامعة المنيا».

وأوضح: «عملت مجسمات كتير كانت عبارة عن مشاريع للكلية لكن بخامات مختلفة مثل الكرتون أو الناصبيان، وبالصدفة مرة وجدت على مواقع التواصل الاجتماعي إن فيه حد بيعمل مجسمات بأعواد الكبريت انبهرت بالفكرة وحبيت أبدأ أعمل حاجة زي كده».

وقال: «كانت أول حاجة عملتها مجسم لبرج إيفل بحوالي 2200 عود كبريت وأخذ وقت حوالي 20 يوم والصراحة عجب الناس جدًا ولقيت رد فعل كويس، وتاني مجسم كان مركب قراصنة بحوالي 5000 عود كبريت وأخد وقت حوالي 25 يومًا وثالث حاجة تمثال لطاووس بحوالي 4500 عود كبريت بارتفاع 80 cm أخد وقت حوالي 15 يوم».

وأردف: «مكنتش متوقع النتيجة دي في الآخر علشان أول مرة أعمل مجسم طبعًا فى الأول أسرتي مكنتش وأصدقائي مكانوش يعرفوا حاجة لغاية لما خلصت وابتديت أنشره على الجروبات، والمفاجأة بالنسبالي كانت التفاعلات رهيبة جدًا جدًا وده إداني حافز أكمل في أعمال المجسمات».

وقال: «أول حاجة عملتها هى مجسم لبرج إيفل بحوالي 2200 عود كبريت وأخد وقت حوالي 20 يوم، وقررت أكرر التجربة بتنفيذ مجسم أكبر وكان تانى مجسم كان مركب قراصنة بحوالي 5000 عود كبريت وأخذ وقت حوالي 25 يوم، ونزلته برضه على الجروبات علشان أعرف ردود الناس إيه لقيت الردود فى قمة البهجة ودي حاجة شجعتني جدا فى الاستمرار، وثالث حاجه تمثال لطاووس بحوالي 4500 عود كبريت بارتفاع 80 cm أخد وقت حوالي 15 يوم».

واختتم قائلا: «أتمنى إني أكمل فى الهواية دي وأي حاجة تعجبني أقدر أعملها مجسم وحلمي أنى أعمل معرض خاص بشغلي أعرض فيه أعمالي في المستقبل إن شاء الله».