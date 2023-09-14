"محمود خليفة" ينضم لمنطقة الإسماعيلية ولجنة الحكام

حصل الكابتن محمود محمد خليفة حبيب،على لقب أول حكم من جنوب سيناء لكرة القدم، وانضمامه لمنطقة الاسماعيلية ولجنه الحكام للإتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد اعتماده بشكل رسمي من قبل اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعرب الكابتن محمود محمد، لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادته لانضمامه لمنطقة الاسماعيلية ولجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيا أن يكون حكما كبيرا، لافتاإلى أنه لم يجد نفسه في الكورة فاتجه للحلم الأكبر التحكيم.

يشار إلى أن الكابتن محمود محمد خليفة ، من أبناء محافظة جنوب سيناء مواليد 1997السن 26سنه لعب للانديه نادي جنوب سيناء ومركز شباب الساحل ومركز شباب الطور ونادي شرم الشيخ ومركز شباب وادي الطور وخاض تجربه في كهرباء اسماعيليه ونادي القناه.

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