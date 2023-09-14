وزير الدفاع البولندي: نحتاج إلى سربين من الطائرات المقاتلة متعددة المهام

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة بحاجة إلى سربين إضافيين على الأقل من الطائرات المقاتلة متعددة المهام.

وقال بلاشتشاك، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن نوع الطائرات التي ينبغي أن تتكون منها، لكنه شدد على أهمية تعزيز القوات المسلحة البولندية من أجل ردع المعتدي.

وقال بلاشتشاك إن بولندا لديها حاليا 48 مقاتلة 16 و32 طائرة قيد الطلب، وستصل أول طائرة منها إلى بولندا العام المقبل.

وأضاف بلاشتشاك: "لقد طلبنا 48 طائرة، وستصل 12 منها هذا العام، وبعضها موجود بالفعل في القوات الجوية البولندية، لكنها لا تزال قليلة للغاية".

وأشار "نحتاج على الأقل إلى سربين آخرين من الطائرات متعددة المهام، أي نوع من الطائرات ستكون - نحن نعمل على التفاصيل".

وخلال افتتاح معرض دولي للدفاع في مدينة كيلسي بوسط بولندا في 5 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن الحكومة البولندية تخطط لإنفاق 137 مليار زلوتي بولندي "29.60 مليار يورو" على الدفاع في العام المقبل، وهو ما يمثل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.