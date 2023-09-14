صور.. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية وطبية لعدد من قرى بورسعيد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

في السياق ذاته، أجرى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تنسيقا مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية) إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "بورسعيد" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم إجراء زيارة لعدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات ، بالإضافة إلى التشديد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان"

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