قافلتان طبيتان ومعرض ملابس دعمًا للأولى بالرعاية بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ ، خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري، قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مريض بقرى أبناء مراكز مطوبس والبرلس ودسوق وكفرالشيخ والحامول وبلطيم.

كما تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا لأهالى قرى السعيدية وحامول العرب والطرفاية بمركز الحامول.



جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من اهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وشددت الدكتورة ماجده جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، اوالحالات التى تسليمها اى مساعدة اومشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.



من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.



ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه جمعية الأورمان يأتى فى إطار جهود دعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.