"دي بي ورلد السخنة" تعلن تخريج الدفعة الثالثة من برنامجها التدريبي "GROW"

أعلنت "دى بى ورلد" السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمُشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجاحها في اتمام النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي "GROW" الذي ضم 12 شابًا من خريجي الجامعات المصرية، وركّز على تنمية مهاراتهم وتطويرها وإكتمال تدريبهم الداخلي بمحطة ميناء العين السخنة متعددة الأغراض التابعة لشركة دي بي ورلد السخنة.

ويمثل البرنامج جزءاً من التزام مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” بالمساهمة في تنمية قدرات المواطنين في المجتمعات التي تعمل فيها، وتسريع نمو الخريجين المحليين الشباب من ذوي الإمكانيات العالية من خلال تزويدهم بتدريب متقدم وخبرات عملية، وكذلك تمكين السخنة من بناء تجمع للمواهب من قادة المستقبل في كافة جوانب الأعمال التي تستخدمها داخل الميناء.

وتلقى الخريجون تدريباً مكثفاً أثناء العمل على مدار عام كامل، تم من خلالها التناوب على العديد من الأقسام المختلفة في دي بي ورلد السخنة، مثل التجارة والهندسة والعمليات وتكنولوجيا المعلومات، وتخصصات أخرى، بالإضافة إلى مهارات العمل الوظيفية واكتساب خبرة في قطاع الخدمات اللوجيستية الرئيسية، وكيفية تحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.

ومن جانبه، قال أورس مول، المدير العام لشركة دي بي ورلد –مصر"، تعمل دي بي ورلد السخنة على توفير فرص التعلم والتطوير المستمر في قطاع الخدمات اللوجيستية من خلال توفير فرص لشباب المجتمعات التي نعمل فيها، وقد زودهم البرنامج بالمهارات والخبرات الحيوية، التي تساعدهم في الجوانب المختلفة للقطاع اللوجيستي الذي يحقق نمواً لافتاً في مصر، كما نتقدم بالتهنئة لهم ونعرب عن امتناننا لجميع الموجهين والمشرفين والفرق التي لعبت دورًا في تنمية قدرات المنتسبين للبرنامج".

وقال أحمد حمودة، أحد متدربي البرنامج، وهو مسؤول الموارد البشرية حالياً: " ساهم البرنامج في تشكيل رحلتي الشخصية والمهنية من خلال التدريب المتخصص والالتزام بهذا البرنامج التدريبي، حيث نمت مهاراتي وتعززت قدراتي المهنية، وأنا على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع التحديات والتغلب على العوائق".

وذكرت فبرونيا تادروس، وهي خريجة ضمن أحدث دفعة من المتدربين انها "محظوظة جداً لبدء مسيرتها المهنية في دي بي ورلد السخنة كمتدربة جامعية في عام 2021 ومتدربة في برنامج GROW في عام 2022، كخريجة جديدة. وأضافت: "لم أكن أملك الخبرة الكافية لسوق العمل ولم يكن لدّي إلا التفاني في العمل والطموح لتحقيق الأفضل، وقد ساعدني التدريب في تشكيل شخصيتي وتحقيق النمو المهني، وأعمال حالياً مسؤولة عن تطوير الأعمال".

وشارك في برنامج "GROW" منذ إطلاقه بمصر عام 2018، أكثر من 30 خريجًا يساهمون الآن في قطاع الخدمات اللوجستية في مصر. وبالإضافة لبرنامج "GROW" التدريبي تقدم دي بي ورلد السخنة أيضا فرصًا للطلاب الجامعيين للتدريب المهني للمواهب الشابة، حيث قدم برنامج الطلاب الجامعيين التدريب لمدة 4 أسابيع لثلاثين طالبًا و طالبة اكتسبوا خلالها بالخبرة العملية وتنمية المهارات كجزء من دراستهم، ويوفر التدريب المهني الذي تقدمه دي بي ورلد الكوادر البشرية المؤهلة التي تواكب وتلبي احتياجات قطاع الخدمات اللوجستية في مصر، إذ تم إعداد المتدربين الجدد كمشغلين متعددي المهارات على الرافعات من السفينة إلى الرصيف البحري (STS) والرافعات الجسرية.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) هي مزوّد رائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 106,500 موظف من 158 جنسية مختلفة، يعملون في 73 دولة على ست قارات، وتعمل المجموعة في مصر من خلال إدارة المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، البوابة الرئيسية للبلاد على البحر الأحمر.