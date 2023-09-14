القبض على 8 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق السلام والمعصرة وباب الشعرية

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 8 اشخاص لقيامهم أعمال سرقات بمناطق السلام والمعصرة وباب الشعرية.

وتعود البداية عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما. كما تم ضبط 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جرائم السرقات، وارتكاب 4 وقائع سرقة مختلفة ، وبيعهم المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

ونجح رجال النباحث فى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر – مفك) واعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بمحل الضبط بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وإعترف بقيامه بسرقة بطارية سيارة أخرى حال توقفها أمام العقار محل سكنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.