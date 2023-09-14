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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الرومانية تعتزم استدعاء السفير الروسي بسبب حطام طائرة مسيّرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها تعتزم استدعاء السفير الروسي في بوخارست، فاليري كوزمين، للاحتجاج على اكتشاف حطام طائرة مسيّرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "تكرر وزارة الخارجية احتجاجها الشديد على الانتهاك المتكرر للمجال الجوي الروماني. وتجري وزارة الخارجية مشاورات مع الحلفاء في "الناتو" حول التطورات على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، بما في ذلك حادث اليوم. كما ستستدعي وزارة الخارجية رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية بشكل عاجل".

وصرحت وزارة الدفاع الرومانية أمس الأربعاء بأنه تم العثور على حطام قد يكون أجزاء من طائرة مسيّرة في مقاطعة تولسيا الرومانية.

الخارجية الرومانية السفير الروسي حطام طائرة مسي رة الناتو
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