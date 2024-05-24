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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 1015 مواطنا في قافلة الطبية بقرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية

إجراء الكشف الطبي
إجراء الكشف الطبي على أهالي قرية السلام بأبو سمبل السياحية
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التى تم تنظيمها بقرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية بالتعاون بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وقال: نستهدف من تنظيم هذه القوافل الأسر الأكثر إحتياجاً وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية ، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

سعدي : استفادة 1015 مواطن من الخدمات المقدمة بالقافلة  

فيما أوضح سيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محمد سعيد فقد تم إيفاد وتنظيم القافلة الطبية والعلاجية لأهالى المدينة وذلك داخل قرية السلام حيث إستفاد من الخدمات المقدمة بالقافلة 1015 مواطن ومواطنة من خلال إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية ، وصرف العلاج والأدوية المجانية .

ولفت إلى أن أعمال القافلة إستمرت على مدار يومين وضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لإجراء  التحاليل الطبية ،  وعقد ندوات توعية للأهالى بالمدينة .

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