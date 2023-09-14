تجمع للاعبي الزمالك وفيوتشر بمطار القاهرة قبل السفر لتنزانيا

التقت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلاعبي وجهاز فريق فيوتشر في مطار القاهرة الدولي قبل السفر إلى تنزانيا بعد قليل لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية، بينما يخوض فيوتشر لقاء أمام سينجيدا التنزاني.

وقام عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس بمصافحة أيمن منصور نجم القلعة البيضاء السابق وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر ورئيس البعثة المتجهة إلى تنزانيا، كما تبادلوا الحديث بينهم.

وحرص لاعبو الزمالك على مصافحة لاعبي فيوتشر وعلى رأسهم محمود جنش حارس المرمى ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق السابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية يوم السبت المقبل .

وتضم قائمة الزمالك للقاء أرتا سولار .

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

بينما يغيب محمد عواد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة للإصابة .