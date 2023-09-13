رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يفتتح منتدى براغ للتنمية والأمن

يفتتح رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، غدا الخميس، أعمال منتدى براغ لعام 2023 الذي يناقش الأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل وتستمر أعماله يومين.

وذكر بيان أصدرته المنظمة الأوروبية اليوم الأربعاء، أن المنتدي يستكمل المناقشات التي أجريت في مؤتمر ستروجا لعام 2023 حول البعد الاقتصادي والبيئي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمؤتمر الرفيع المستوى لعام 2023 بشأن تغير المناخ، وأوضح أن في المنتدى سيشارك به مندوبون من المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ونوه البيان إلى أن موضوعات المناقشة تشمل التعاون لمعالجة تغير المناخ والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتسهيل التجارة والنقل من أجل التنمية المستدامة والأمن الغذائي وإدارة مخاطر الكوارث.

ولفت البيان الى أن وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد سوف يلقيان كلمات افتتاحية وسيلقي الكلمة الرئيسية ماركيان دميتراسيفيتش، نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا.