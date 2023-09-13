الأهلي يحتل المركز السادس عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأربعاء، التصنيف الشهري للأندية على مستوى العالم، والذي شهد تواجد النادي الأهلي في المركز السادس عالميا متفوقا على عدد من الأندية الكبرى، وتصدر فريق مانشستر سيتي التصنيف.

وجاء النادي الأهلي في المركز السادس على مستوى أندية العالم، والأول عربيًا وأفريقيا، متفوقا على أندية بايرن ميونخ الألماني الذي جاء في المركز الـ11، ومانشستر يونايتد الإنجليزي الذي احتل المركز السابع وبرشلونة الإسباني صاحب المركز 28 ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

وتصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التصنيف العالمي الشهري للأندية الذي أصدره الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وجاء نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني في التصنيف العالمي الشهري للأندية، بعدما تراجع من المركز الأول عن التصنيف الماضي، واحتل فلامنجو البرازيلي المركز الثالث وإنتر ميلان الإيطالي رابعًا ، بينما احتل فريق بورتو البرتغالي المركز الخامس.

وشهد التصنيف تفوق فريق بيراميدز على الزمالك حيث جاء الفريق السماوي في المركز 73 عالميا، في حين احتل الفارس الأبيض المركز الـ 95 عالميًا والثامن أفريقيا.

