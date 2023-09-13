بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط 52 كيلوجراما من مخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط 52 كيلوجراما من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,700,000 مليون جنيه تقريبًا.

وفي نفس السياق، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الأسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,700,000 مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.