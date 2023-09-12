محافظ قنا يكلف وكيل الصحة بمتابعة قافلة طبية مجانية بالعسيرات

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تابع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، بالتعاون مع اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة جنوب الوادي، وبنك الشفاء، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لا سيما بالقرى الأكثر احتياجا.

تابع "بدران" عمليات الكشف بالعيادات المختلفة التي تتضمنها القافلة، مشيرا إلى أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1451 مواطنا في 8 تخصصات طبية بواقع "750 حالة رمد، 141 حالة أمراض باطنية، 121 حالة جلدية، 117 حالة طب أطفال، 113 حالة عظام، 102 حالة أنف وأذن، 70 حالة أمراض صدرية، 37 حالة جراحة عامة" .

وأشار إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة قدمت خدمات الكشف وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وكذلك صرفها بالمجان، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.