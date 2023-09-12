بسبب حزب الله.. واشنطن تفرض عقوبات على عائلة وشركات في لبنان وأمريكا الجنوبية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات إرهابية على شبكة عائلية مكونة من سبعة أفراد وشركات في لبنان وأمريكا الجنوبية متهمين بتمويل جماعة حزب الله المسلحة، بما في ذلك رجل لبناني يقول المسؤولون إنه متورط في هجومين مميتين في الأرجنتين. في عام 1990.

ووصف عامر محمد عقيل رضا بأنه "أحد العناصر العملياتية" الذين نفذوا الهجوم على الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة المئات. وأدى هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين عام 1992 إلى مقتل 29 شخصا.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: "إن إجراء اليوم يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة عملاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم".

وقد تم تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، وتزعم واشنطن أيضًا أن الجماعة متورطة في تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية لتوليد الإيرادات.

ووفقًا لوزارة الخزانة، قضى رادا أكثر من عقد من الزمن في أمريكا الجنوبية قبل أن ينتقل إلى لبنان. خلال فترة وجوده هناك، يُزعم أنه كان يدير شركة للفحم يتم تصديرها بشكل متكرر من كولومبيا إلى لبنان واستخدم "80 بالمائة من عائدات مشروعه التجاري لصالح حزب الله".

كما تمت معاقبة شقيق رضا، سامر، واتُهم بالتورط في عمليات مختلفة لتهريب المخدرات وغسل الأموال في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. ووفقا لوزارة الخزانة، كان مقره في السابق في بليز لكنه فر بسبب قضية تتعلق بالمخدرات وشارك في تهريب 500 كيلوغرام (1102 رطل) من الكوكايين بقيمة 15 مليون دولار مخبأة في شحنات الفاكهة التي تم الاستيلاء عليها في السلفادور.

كما أنه يرأس شركة BCI Technologies CA ومقرها فنزويلا، والتي تقول بعض التقارير إنها شركة استشارية بارزة في مجال العملات المشفرة في البلاد.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نجل رادا، الذي يُعرف باسم مهدي عقيل الهلباوي، ومشروعه Zanga SAS ومقره كولومبيا، وهي شركة تصدير الفحم التي يقول المسؤولون إن والده استخدمها لتمويل حزب الله.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة Black Diamond SARL ومقرها لبنان ومالكها علي إسماعيل عجروش. وبحسب ما ورد قامت الشركة بتحويل حوالي 40 ألف دولار إلى شركة الفحم التي يوجد مقرها في كولومبيا.