المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: نشكر مصر على مساندتها الدائمة

وجه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، الشكر لمصر على وقوفها الدائم جانب ليبيا ودعم ومساندة متضررى العاصفة دانيال.

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نحن في مصاب واحد، وما زال الوضع صعبا للغاية، والمياه تغمر أجزاء كبيرة جدا من منطقة الجبل الأخضر سواء في المنطقة الجبلية أو الصحراوية".

وتابع المسمارى، أن فرق الإنقاذ توجه مصاعب كثيرا نظرا لأن الجثث تم رجفها بشكل كبير وهناك مناطق وعرة تتراكم فيها المياه، ومدينة درنة نقل 30 % نقل من اليابس إلى البحر، ولا يمكن العمل في البحر نظرا للأتربة بسبب العاصفة".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الأمر كارثي، ونبذل جهودا كبيرة، والجنود يقومون بعمليات إنقاذ في مدينة درنة، والإحصائيات غير دقيقة والضحايا عددهم كبير، وهناك آلاف القتلى وآلاف المفقودين وآلاف المصابين وأحياء وسيت بالأرض تماما.

وأوضح أن المستشفيات أصبحت خارج الخدمة لأنها تضررت بسبب السيول، وليبيا تحتاج لكل أوجه المساعدات وتقدم بجانبنا في كل أزمات ليبيا.