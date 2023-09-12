أوكرانيا تعلن السيطرة على منصات نفط في البحر الأسود.. وروسيا تنفي

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على العديد من منصات التنقيب البحرية عن الغاز والنفط بالقرب من شبه جزيرة القرم من روسيا.

وفي بيان رسمي، قالت GUR الأوكرانية أن قوات كييف استعادت منصات الحفر المعروفة باسم "أبراج بويكو" في "عملية فريدة من نوعها".

وقالت إن المنصات احتلتها روسيا منذ عام 2015، والتي استولت على شبه جزيرة القرم وضمتها في عام 2014 ، واستخدمتها موسكو لأغراض عسكرية منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022.

ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من معلومات GUR.

وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان قالت GUR: "بالنسبة لأوكرانيا، كانت استعادة السيطرة على أبراج بويكو ذات أهمية استراتيجية، ونتيجة لذلك، فقدت روسيا القدرة على استخدامها لأغراض عسكرية".

وأضافت: "لقد حُرمت روسيا من القدرة على السيطرة الكاملة على مياه البحر الأسود، وهذا يجعل أوكرانيا أقرب بخطوات كثيرة إلى استعادة شبه جزيرة القرم ".

وقال GUR إنه خلال العملية، وقع اشتباك بين القوات الخاصة الأوكرانية على متن قوارب وطائرة مقاتلة روسية، أصيبت بأضرار وأجبرت على التراجع.

وأضافت أن GUR استولت أيضًا على "جوائز قيمة" أخرى مثل ذخائر طائرات الهليكوبتر ونظام رادار يمكنه تتبع حركة السفن في البحر الأسود.

قبل استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم، استخرجت أوكرانيا جزءا كبيرا من غازها الطبيعي من جرف البحر الأسود، مما يوفر الغاز ليس فقط لشبه جزيرة القرم ولكن أيضا لمناطق البر الرئيسي لأوكرانيا.

ولم تدل وزارة الدفاع الروسية بأي تعليق فوري على الادعاء الأوكراني، لكنها زعمت في الأسابيع الأخيرة أن الطائرات الحربية الروسية دمرت عدة زوارق عسكرية أوكرانية سريعة في المنطقة.

نشر مدونون عسكريون روس أن المنصات كانت غير مأهولة لأكثر من عام وأن العملية الأوكرانية لإنزال قوات لفترة وجيزة هناك الشهر الماضي لم يتبعها وجود عسكري دائم وجاءت بتكلفة باهظة لأوكرانيا، وهو ادعاء لا يمكن يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببذل كل ما في وسعه لاستعادة شبه جزيرة القرم وحث الحلفاء الدوليين على دعم هذه الجهود.

وتعرضت الجسور التي تربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي وأوكرانيا المحتلة لهجمات متكررة من الطائرات بدون طيار الجوية والبحرية في الأشهر الأخيرة.

تم تعليق حركة المرور على جسر كيرتش مؤقتًا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وفقًا لمشغل الجسر الذي تم تركيبه في روسيا. ولم يذكر سبب التعليق في البيان.