حار نهارا وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد خفيفة علي مناطقة من الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 30، وعلى شمال الصعيد 35 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 28 درجة .