بنك أبوظبي التجاري يوفر 30 مشروعًا ومنح دراسية وكراسي متحركة لدعم ذوي الهمم

في إطار تنفيذ إستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي وإيمانا من بنك أبو ظبى التجارى لدعم الفئات الأكثر إحيتاجا للدمج في النظام المالي وتمكينهم إقتصاديا، إتخذ البنك العديد من الإجراءات المميزة لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات البنكية، والتي شملت إجراءات تحفيزية وتشجيعية وتهيئة البنية التحتية في فروع البنك على إختلاف نوع الإعاقة لديهم.

ونجح بنك أبوظبي التجاري وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في توفير 30 مشروعا لعدد 30 شخص من «ذوى الهمم» بمحافظة السويس بهدف مساعدتهم إيجاد وظائف وإنشاء مشروعات خاصة بهم، كما قام البنك بعقد محاضرات فى الشمول المالى لتعريفهم بمنتجات وخدمات البنك المصممة خصيصا لهم و اتاحه فتح باقات إرادة لذوي الإعاقة.

وفي محافظة الفيوم، قام البنك بتوزيع عدد من الكراسى المتحركة والسماعات لمساعدة ذوى الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجهم في التعامل في حياتهم اليومية، كما قام بالبنك بتقديم عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة من ذوى الهمم، فضلا عن رعاية أول فصل للطلاب من ذوى الاعاقة السمعية بمدرسة السويدى التكنولوجية.

وحرصا من البنك على دمج «ذوي الهمم» في النظام المالي، كما قام بنك أبو ظبى التجارى بإطلاق مجموعة من التيسيرات في هذا الإطار تنفيذا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالى، وتضمنت تلك التيسيرات، إتاحة الخدمة الصوتية بجميع ماكينات الصراف الآلى الموجودة بفروع البنك وبلغ عددها 56 ماكينة.

كما أتاح البنك منتجاته وخدماته بتسجيلات صوتية عبر موقعه الإلكتروني، بالإضافة إلى جميع المستندات الخاصة بفتح الحسابات والخدمات والمنتجات البنكية مع توفير كافة العقود اللازمة بطريقة برايل بالفروع.

وسعيا من البنك لتسهيل تعاملات «ذوي الهمم» أثناء تواجهم بالبنك وفروعه، فقد قام البنك بتدريب جميع الموظفين على توجيه وتعريف العملاء من «ذوي الهمم» للفروع المخصصة الأقرب لهم لتسهيل وصولهم إلى الفروع وماكينات الصراف الآلي المتاحة لاستقبالهم، فضلا عن تدريب موظفى خدمة العملاء في 20 فرعا من فروع البنك على لغة الإشارة.

وقام بنك أبوظبي التجاري بتجهيز الفروع بمنحدرات لتسهيل دخول العملاء من ذوي الإعاقة الحركية، مع إتاحة الزيارات المنزلية للعملاء من ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية تعمل على التأكد دورياً من المعاملات التي تمت على حساب العملاء من ذوي الهمم عن طريق الاتصال بهم وذلك لحمايتهم من الأخطار وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية.

وعلى صعيد البطاقات التي يصدرها بنك أبوظبي التجاري، فقد حرص البنك على اصدار جميع البطاقات لذوي الهمم بطريقه الحروف البارزه لتسهيل استخدامها، مع قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية.