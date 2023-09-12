الأهلي يختتم تدريباته بالقاهرة استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بالقاهرة اليوم الثلاثاء، وذلك قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف.

ويخوض الفريق الأحمر مران خفيفا اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وبعدها تتوجه بعثة الفريق إلى المطار استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

