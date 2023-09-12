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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
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افتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الافتتاحي الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث بدأ المؤتمر بالقداس الإلهي، أعقبه فقرة الترانيم، بقيادة كورال يسوع الملك.

وألقى مطران المنيا للأقباط الكاثوليك المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، التي تضمنت نصائح مهمة للأسرة بعنوان "أنت صاحب قرار النجاح"، فيما أعطى الأخ وفيق رمزي محاضرة اللقاء بعنوان "جروحات الماضي"، حيث تضمنت المحاضرة مجموعات العمل، والمشاركات المختلفة.

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