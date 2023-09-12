اليوم.. طقس حار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارةعلي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحريمن 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

وفرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة.