الشباب والرياضة تطلق دوري الأسر المصرية بشمال سيناء.. تعرف على شروط المسابقات

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن دوري الأسرة المصرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء؛ وذلك لرفع روح المنافسة الشريفة والترويح عن الأسرة المصرية واكتشاف المواهب وتنمية الثقافة الرياضية.

وذلك وفق شروط المسابقة للمشاركة في دورى الأسرة المصرية للعام 2024/2023 والتي تضمنت :

1:- استيفاء استمارة التسجيل للمشاركة بالدوري من خلال مديرية الشباب والرياضة ( إدارة الرياضة ) وذلك في موعد أقصاه 15 مايو 2024.

2:- تتكون الأسرة من 4 أفراد ( أب - أم + عدد (۲) من الأبناء ) بحيث ان تكون المرحلة العمرية للأبناء من عمر 12 عام وحتي 15 عامًا.

حالة إصابة أحد الأبناء الأساسيين يسمح بمشاركة أحد الأقارب في نفس المرحلة السنية.

3:- في حالة الأسرة المكونة من ( أب - أم - ابن أو ابنة ) يسمح بإضافة ابن من الأقارب في نفس المرحلة سنية المعلن عنها حتى يكتمل قوام الأسرة الى (4) الأفراد ,

4:- يتم اختيار الأسر من أبناء المحافظة ولا يسمح بمشاركة المواطنين من خارج المحافظات المشاركة ( في حالة العنوان بالبطاقة خارج المحافظة يتم احضار ما يثبت بأنه مقيم داخل المحافظة ) .

5:- لا يسمح بمشاركة العاملين من مديريات الشباب والرياضة وأسرهم في دوري الأسر المصرية.

6:- السلامة الصحية والبدنية شرط أساسي للمشاركة بدوري الأسر، على أن يتم إحضار بطاقة صحية معتمدة أو ما يفيد بالسلامة الصحية للأسرة وتسليمها بمديرية الشباب والرياضة - إدارة الرياضة .

7:- الأنشطة المنفذة ( مسابقات رياضية ترويحية ومسابقات في الثقافة الرياضية)

8:- مراحل المشاركة بدوري الأسر.

والمرحلة التمهيدية على مستوى المحافظة يتم تقديم جوائز قيمة لأفضل ۱۰ أسر من كل محافظة

أما المرحلة الختامية "واللقاء الختامي المجمع لدوري الأسر المصرية سيجري تنفيذ اللقاء الختامي بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة (۳) أسر من كل محافظة و يتم تقديم جوائز قيمة لأفضل ۱۰ أسر من جميع المحافظات المشاركين في المرحلة الختامية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

وعلى من يرغب في المشاركة في دوري الأسرة المصرية بالتوجه إلى مديرية الشباب والرياضة إدارة الرياضة لاستيفاء استمارة المشاركة بالمشروع في خلال موعد أقصاه ١٥ مايو ٢٠٢٤.