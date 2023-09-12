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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة لجنة التحقيق في جرائم داعش بالعراق.. الأربعاء

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم على مسودة قرار ينص على تجديد مهمة عمل لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات الاجرامية التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق. 

كما سيقدم السفير هارولد ادالى اجيمان " غانا "رئيس لجنة العقوبات الدولية على السودان المشكلة بقرار مجلس الأمن رقم 1591 تقريره ربع السنوى للمجلس حول أعمال اللجنة، وسيعقب ذلك جلسة مفتوحة بمقر المجلس تعقبها مشاورات مغلقة حول لجنة المساعدة الأممية الانتقالية المشتركة للسودان، حيث يرأس ايدين ورسونو مدير إدارة العمليات في دائرة السياسة وبناء السلام أعمال الجلسة المغلقة وذلك لتقييم الموقف السياسي والعسكري الراهن في السودان.

مجلس الأمن الدولى العراق داعش
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