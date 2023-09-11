فلسطين تعلن وفاة أحد رعاياها جراء الفيضانات في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، وفاة مواطن فلسطيني، جراء الفيضانات والعواصف التي اجتاحت عدة مناطق في ليبيا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، "إن سفارة دولة فلسطين وقنصليتها العامة لدى ليبيا أبلغتنا بوفاة المواطن الفلسطيني محمد حسن عبد الكريم القرا، متزوج ولديه أطفال، في منطقة البيضاء، نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية من ليبيا".

وأكد السفير الديك أن الوزارة، ومن خلال سفارتها وقنصليتها، تتابع على مدار الساعة أوضاع الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة للإطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة ممكنة لمحتاجيها، ولفحص بعض الأنباء الأولية بشأن أحد المواطنين المفقودين.

وأضاف أن القنصلية العامة في بنغازي أشرفت على تشكيل فريق طبي متكامل من أطباء وصيادلة وممرضين للوقوف إلى جانب أشقائهم الليبيين والفلسطينيين، وهم على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتوجه إلى المناطق المنكوبة، وفقا للظروف والترتيبات المعتمدة في المنطقة.

وقال السفير الديك إنه بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم تشكيل خلية أزمة في كل من السفارة والقنصلية لمتابعة الأوضاع برمتها، والوقوف على احتياجات الجالية الفلسطينية والإطمئنان عليها.